Ο Νεϊμάρ έπεσε... θύμα του νέου κανονισμού του πρωταθλήματος Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ ήταν το πρώτο «θύμα» των νέων κανονισμών του πρωταθλήματος Βραζιλίας και αναγκάστηκε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό.

Η Σάντος πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Βάσκο Ντε Γκάμα, καθώς επικράτησε με 0-3 χάρη στα τέρματα των Μπαρμπόσα, Αράο και Πέρες, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό τρίποντο στη μάχη του υποβιβασμού που δίνει.

Πρωταγωνιστής, απ΄όλες τις απόψεις, της χθεσινής αναμέτρησης ήταν ο Νεϊμάρ, ο οποίος πέρα από το γεγονός πως είχε συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του, επέσε «θύμα» και ενός νέου κανονισμού που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και τον ανάγκασε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό.

Αναλυτικότερα, ο κανόνας αυτός προβλέπει ότι κάθε φορά που ο τερματοφύλακας ζητά ιατρική βοήθεια, όπως συνέβη στη περίπτωση του Μπραζάο μετά από μια σύγκρουση στη μικρή περιοχή που είχε με αντίπαλο, ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας πρέπει να εγκαταλείψει το γήπεδο για ένα λεπτό. Το μέτρο στοχεύει στο να αποτρέψει τους τερματοφύλακες από το να σπαταλούν χρόνο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αρχηγός της εκάστοτε ομάδας είναι αυτός που πρέπει να εγκαταλείψει το γήπεδο. Ο κανόνας ορίζει επίσης ότι εάν ο τερματοφύλακας είναι ο αρχηγός, πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων ένας άλλος παίκτης για να εκτελέσει την απόφαση.

🚨 Nova regra do Brasileirão entra em cena em Vasco x Santos.



Gabriel Brazão precisou receber atendimento médico durante a partida e, pela nova regra, um jogador de linha do Santos teve que permanecer um minuto fora de campo após o atendimento ao goleiro.



O escolhido pela… — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026

Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τρεις σαφείς εξαιρέσεις. Για παράδειγμα όταν ο τραυματισμός του τερματοφύλακα προκύπτει από φάουλ που οδηγεί σε ελεύθερο και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του τερματοφύλακα και ενός άλλου παίκτη και χρειάζονται περίθαλψη και οι δύο ή όταν ο τερματοφύλακας αιμορραγεί, τότε ο κανόνας αυτός δεν ισχύει.