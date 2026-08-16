Ο Τιάγκο Μέντες δεν έδωσε το χέρι του στον Νεϊμάρ πριν το ματς της Βάσκο Ντα Γκάμα με τη Σάντος, με τους λόγους να έχουν να κάνουν με κάτι που συνέβη το 2020.

Βάσκο Ντα Γκάμα και Σάντος κοντράρονται για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε πριν την αναμέτρηση να γίνεται viral. Βλέπετε, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χαιρετισμού ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, ο Τιάγκο Μέντες απέφυγε να δώσει το χέρι του στον Νεϊμάρ, με τον δεύτερο να αντιδρά κοιτώντας περίεργα πριν χαιρετήσει τον διαιτητή.

Γιατί συνέβη αυτό; Βλέπετε, οι δύο Βραζιλιάνοι είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στη Γαλλία, με τον 34χρονο σήμερα χαφ να τραυματίζει τον Νέι σε έναν αγώνα της Λιόν με την Παρί Σεν Ζερμέν το 2020 και να γίνεται στόχος μέχρι και απειλών. Ο Μέντες είχε απολογηθεί, εντούτοις ο πατέρας του τότε σταρ των Παριζιάνων είχε ισχυριστεί πως το σκληρό μαρκάρισμα είχε γίνει επίτηδες! Κάπου εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένα beef που όπως βλέπετε, κρατάει ακόμα...