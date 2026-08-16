Νεϊμάρ: Δεν του έδωσε το χέρι ο Μέντες - Γιατί έχουν beef από το 2020
Βάσκο Ντα Γκάμα και Σάντος κοντράρονται για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε πριν την αναμέτρηση να γίνεται viral. Βλέπετε, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χαιρετισμού ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, ο Τιάγκο Μέντες απέφυγε να δώσει το χέρι του στον Νεϊμάρ, με τον δεύτερο να αντιδρά κοιτώντας περίεργα πριν χαιρετήσει τον διαιτητή.
Γιατί συνέβη αυτό; Βλέπετε, οι δύο Βραζιλιάνοι είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στη Γαλλία, με τον 34χρονο σήμερα χαφ να τραυματίζει τον Νέι σε έναν αγώνα της Λιόν με την Παρί Σεν Ζερμέν το 2020 και να γίνεται στόχος μέχρι και απειλών. Ο Μέντες είχε απολογηθεί, εντούτοις ο πατέρας του τότε σταρ των Παριζιάνων είχε ισχυριστεί πως το σκληρό μαρκάρισμα είχε γίνει επίτηδες! Κάπου εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένα beef που όπως βλέπετε, κρατάει ακόμα...
NEY IGNORADO 😳 Com histórico de discussões em jogos passados, Thiago Mendes não cumprimenta Neymar antes do confronto entre Vasco e Santos em São Januário e deixa camisa 10 santista no vácuo.#FutebolNaESPN #Neymar #ThiagoMendes pic.twitter.com/96Y5ytipnx— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.