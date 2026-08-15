Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε και την απόκτηση του Νέστορι Ιρακούντα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για μια θέση βασικού στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει κεφάτος τη φετινή σεζόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τη στιγμή άλλωστε που ο Έλληνας επιθετικός έχει μπει δυναμικά στη νέα σεζόν με δυο γκολ και δυο ασίστ σε ισάριθμες αγωνιστικές, τα Λιοντάρια ανακοίνωσαν νέο φορ για να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό για τη γραμμή κρούσης.

O λόγος για τον επιθετικό της Γουότφορντ και άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου, Νέστορι Ιρανκούντα, ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τους Πορτογάλους. Ο Αυστραλός αγωνίστηκε πέρσι στην Championship με τη φανέλα της Γουότφορντ, αλλά πλέον κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του με τα χρώματα της Σπόρτινγκ.

Κάπως έτσι ο ανταγωνισμός για μια θέση στο αρχικό σχήμα αυξάνεται για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παράλληλα έχει να «αντιμετωπίσει» και τον Κολομβιανό, Λούις Σουάρες, που το προηγούμενο διάστημα συνδέθηκε με τη Μπαρτσελόνα.

Από την Καταλονία ωστόσο διαψεύστηκε σύντομα πως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από πλευράς Καταλανών, κάτι που σημαίνει πως τη φετινή σεζόν η Σπόρτινγκ μπορεί να έχει τρεις κεντρικούς επιθετικούς στη διάθεσή της.