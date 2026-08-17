Σύμφωνα με το «Ο Jogo», ο Ντάνιελ Μπραγκάντσα έχει απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες επισημοποίησαν την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ.

Η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό φαίνεται πως θα επηρεάσει και την υπόθεση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα.

Σύμφωνα με την «O Jogo», η απόκτηση του Ελβετού, μειώνει δραματικά τις πιθανότητες να κινηθούν οι Πειραιώτες για τον παίκτη της Σπόρτινγκ, καθώς έχουν πλέον καλύψει τις ανάγκες τους για τη μεσαία γραμμή τους.

Ο 27χρονος μέσος θέλει να φύγει από τα Λιοντάρια, με τον Ρουί Μπόρζες να μην τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν κι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Μπραγκάνσα ήταν μια ανάσα πριν κλείσει στους Ερυθρόλευκους, καθώς οι Πορτογαλοι πριν λίγα εικοσιτετράωρα μετέδιδαν ότι ήταν «τελειωμένη» υπόθεση με το ποσό να ανέρχεται μεταξύ 8-10 εκατ. ευρώ.

