Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στην προπόνηση μετά τον γάμο του και οι συμπαίκτες του φρόντισαν να τον υποδεχθούνε με τον κατάλληλο τρόπο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι έκανε γνωστή την είδηση μέσα από μια φωτογραφία στα social media, στην οποία φαίνονται τα χέρια τους και οι βέρες τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτηση έγινε viral μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Σύμφωνα μάλιστα με πορτογαλικά ΜΜΕ, ο γάμος έγινε σε ιδιωτική τελετή στην Πορτογαλία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Δύο ημέρες μετά τον γάμο, ο... ασταμάτητος Ρονάλντο επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Νασρ. Εκεί τον υποδέχθηκαν οι συμπαίκτες του και νέος προπονητής του, ο «δικός μας» Άγγελος Ποστέκογλου. Άπαντες τον χειροκρότησαν και ο Πορτογάλος σταρ από την πλευρά χαμογέλασε και έδειξε λίγο αμήχανος με την υποδοχή, πριν συνεχίσει κανονικά την προπόνησή του.

Αξίζει φυσικά να αναφέρουμε πως στο εν λόγω video βλέπουμε και κάποιες αλλαγές στον CR7, καθώς μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες ανταύγειες