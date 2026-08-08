Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ένα από τα πιο εξωφρενικά γκαράζ στον πλανήτη

Ο Πορτογάλος σταρ ανέβασε στο Instagram τα «παιχνίδια» του, επιδεικνύοντας σπάνιες Bugatti, Ferrari και McLaren που κόβουν την ανάσα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες της θερινής του αδείας μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ του 2026 με την εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος ηγέτης της Al-Nassr, λίγο πριν επιστρέψει στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Άντζε Ποστέκογλου για την έναρξη της νέας σεζόν απέναντι στην Al-Fateh, αποφάσισε να προσφέρει στους 678 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram μια σπάνια ματιά στον προσωπικό του παράδεισο.

Με τη λιτή λεζάντα «My toys» (Τα παιχνίδια μου), ο Πορτογάλος σταρ δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει δίπλα στα υπεραυτοκίνητά του. Παρόλο που στις εικόνες διακρίνεται μόνο ένα μέρος της συλλογής του, τα δέκα οχήματα που είναι ορατά αρκούν για να συγκροτήσουν έναν στόλο η αξία του οποίου υπολογίζεται μεταξύ 35 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τρεις Bugatti και σπάνιες Ferrari Icona

Το απόλυτο διαμάντι του γκαράζ είναι η λευκή Bugatti Centodieci, ένα σπάνιο hypercar 10 εκατομμυρίων δολαρίων που κατασκευάστηκε σε μόλις 10 μονάδες παγκοσμίως ως φόρος τιμής στη θρυλική EB110. Το γαλλικό εργοστάσιο εκπροσωπείται επάξια δίπλα της με δύο ακόμη κορυφαία μοντέλα: μια Bugatti Chiron και μια Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

Ο πρώην επιθετικός των Real Madrid, Manchester United και Juventus αποτελεί παράλληλα έναν από τους πιο ξεχωριστούς πελάτες της Ferrari. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται δύο μοντέλα της υπερπολυτελούς σειράς Icona —η μονοθέσια Monza SP1 και η κεντρομήχανη Daytona SP3— ενώ στο βάθος διακρίνονται επίσης μια V12 Purosangue και μια 599 GTB.

Τεχνολογία Formula 1 για τον δρόμο

Το εντυπωσιακό παζλ συμπληρώνουν δημιουργίες της McLaren, όπως η τριθέσια Speedtail και η εστιασμένη στην πίστα McLaren Senna. Την παράσταση κλέβει επίσης η Mercedes-AMG One, ένα υβριδικό hypercar που ενσωματώνει τεχνολογία απευθείας από τους κινητήρες της Formula 1.

Αν και τα δέκα αυτά μοντέλα κόβουν την ανάσα, ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η συνολική του συλλογή ξεπερνά τα 40 αυτοκίνητα, τα περισσότερα από τα οποία αντιμετωπίζει ως επένδυση, ωστόσο το πάθος του για τα κορυφαία τετράτροχα παραμένει αστείρευτο.