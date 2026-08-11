Ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον του στη δημοσιογραφία άφησε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Κάθε φορά που ανοίγει η μεταγραφική περίοδος, τα προφίλ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο στα social media κατακλύζονται από εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους που αγωνιούν για την επόμενη κίνηση της ομάδας τους, ευελπιστώντας σε ένα... here we go! Εντούτοις, οι μέρες αυτές ενδέχεται να φτάσουν στο τέλος τους, με τον διάσημο δημοσιογράφο να αφήνει ερωτηματικά για το μέλλον του στον χώρο.

Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ρόναλντ Αραούχο στη Λίβερπουλ, ο Ρομάνο ανέφερε ότι είναι πιθανό να μην συνεχίσει την ενασχόλησή του με τις μεταγραφές όπως έκανε μέχρι τώρα, εξηγώντας πως θα πει περισσότερα σχετικά μετά το κλείσιμο της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Αναλυτικά:

Μάλλον δεν θα συνεχίσω για πολύ ακόμη στον χώρο της μεταγραφικής αγοράς, όπως κάνω τώρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξω προσέγγιση, οπτική... αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, που θα ανοίξουμε σύντομα, μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, αυτά τα νούμερα μοιάζουν απίστευτα.

Η αδρεναλίνη μιας είδησης που «σκάει» έκτακτα, η αποκλειστικότητα, ο παράγοντας του απρόβλεπτου, από το απόλυτο μηδέν - χωρίς καμία απολύτως σύνδεση ή φήμη - μέχρι την ολοκλήρωση μιας μεταγραφής, αυτό για μένα θα παραμείνει πάντα ασυναγώνιστο.