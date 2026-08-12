Ο Ντεπάι κήρυξε πόλεμο στην Κορίνθιανς: «Δεν θα αφήσω αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά ατιμώρητη»

Η Κορίνθιανς αποφάσισε να μην προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντεπάι, με τον Ολλανδό να προειδοποιεί μέσω των social media πως θα κινηθεί νομικά.

Η Κορίνθιανς αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Μέμφις Ντεπάι, επικαλούμενη ανάγκη για την οικονομική βιωσιμότητα του συλλόγου. Οι απαιτήσεις του Ολλανδού επιθετικού προκειμένου να βάλει την υπογραφή του στη νέα τους συμφωνία ήταν απλησίαστες και το να εγκαταλείψουν την υπόθεσή του έμοιαζε μονόδρομος για την ομάδα.

Ο ίδιος ο παίκτης, ωστόσο, δεν το πήρε καθόλου ψύχραιμα, κατηγορώντας την για αθέτηση της προηγούμενης συμφωνίας τους κι αφήνοντας αιχμές για μια απαράδεκτη συμπεριφορά που δεν θα αφήσει ατιμώρητη.

Η σχέση των δύο πλευρών ήταν ήδη τεταμένη το τελευταίο διάστημα λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές του ποδοσφαιριστή και παρότι ο διεθνής φορ ήταν πρόθυμος να παραμείνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η απόφαση της Κορίνθιανς να υπαναχωρήσει έχει πλέον οδηγήσει τις δύο πλευρές σε ρήξη.

«Μεγάλη απογοήτευση μου προκαλεί το γεγονός ότι η Κορίνθιανς αποφάσισε να μην τηρήσει την υπάρχουσα συμφωνία μας για την επέκταση του συμβολαίου μου για 2 ακόμη χρόνια. Αυτή η ανανέωση είχε συμφωνηθεί ρητά τόσο από τον πρόεδρο όσο και από το αθλητικό, το νομικό και το οικονομικό τμήμα. Κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν, ωστόσο, να αθετήσουν αυτή τη δέσμευση...

Δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε αυτήν την κατάσταση και πάντα σεβόμουν τον σύλλογο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, αλλά τώρα είμαι αναγκασμένος να αντιδράσω προκειμένου να διαφυλάξω τα συμφέροντά μου. Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω δημόσια, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσω αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά ατιμώρητη», είπε χαρακρτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ολλανδός σέντερ φορ.