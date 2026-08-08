Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκλεισε τον Ντιομαντέ με 40 εκατ. ευρώ από τη Σπόρτινγκ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ντύσει στα κόκκινα τον Ουσμάν Ντιομαντέ. Σύμφωνα με το «Athletic», οι Reds ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 22χρονου αμυντικού από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντί του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ!
Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα στις τελευταίες λεπτομέρειες, ο Ντιομαντέ θα πετάξει το Σάββατο (8/8) για Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικά και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε πεναετές συμβόλαιο.
Ο Ιβοριανός είχε προσελκύσει πολλά ζευγάρια... μάτια από ολόκληρη την Ευρώπη ύστερα από μια εντυπωσιακή σεζόν στην Πορτογαλία, όμως στο τέλος φαίνεται πως η Νότιγχαμ θα αναδειχθεί νικήτρια στην κούρσα για την υπογραφή του.
Στα 22 του χρόνια έχει καταγράψει συνολικά 132 συμμετοχές με τη φανέλα των Λιονταριών μετά τη μεταγραφή του από τη Μίντιλαντ το 2023, ενω συνολικά μετράει και 16 παρουσίες με την εθνική του ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.