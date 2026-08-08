Ενίσχυση στην άμυνα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ουσμάν Ντιομαντέ αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ντύσει στα κόκκινα τον Ουσμάν Ντιομαντέ. Σύμφωνα με το «Athletic», οι Reds ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 22χρονου αμυντικού από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντί του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ!

Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα στις τελευταίες λεπτομέρειες, ο Ντιομαντέ θα πετάξει το Σάββατο (8/8) για Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικά και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε πεναετές συμβόλαιο.

Ο Ιβοριανός είχε προσελκύσει πολλά ζευγάρια... μάτια από ολόκληρη την Ευρώπη ύστερα από μια εντυπωσιακή σεζόν στην Πορτογαλία, όμως στο τέλος φαίνεται πως η Νότιγχαμ θα αναδειχθεί νικήτρια στην κούρσα για την υπογραφή του.

Στα 22 του χρόνια έχει καταγράψει συνολικά 132 συμμετοχές με τη φανέλα των Λιονταριών μετά τη μεταγραφή του από τη Μίντιλαντ το 2023, ενω συνολικά μετράει και 16 παρουσίες με την εθνική του ομάδα.