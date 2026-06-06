Νέες πιέσεις στη FIFA για ban στο Ισραήλ μετά τη σύλληψη δύο Παλαιστινίων ποδοσφαιριστριών

Νέες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια απέναντι στην «ουδετερότητα» της FIFA προκαλεί η σύλληψη δύο Παλαιστινίων ποδοσφαιριστριών από τις ισραηλινές αρχές. Η Ραντ Χαλαβάνι, εν ενεργεία παίκτρια της εθνικής ομάδας γυναικών, και η Νάταλι Αμπού Ντιγιέ, πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια και νυν φοιτήτρια, συνελήφθησαν στην ανατολική Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη αντίστοιχα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με «τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης καταδίκασε φυσικά τις συλλήψεις αυτές, τις οποίες χαρακτήρισε ως «άδικες», ενώ σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αποτελεί μέρος μιας συστηματικής στοχοποίησης των Παλαιστινίων αθλητών.

Όλοι αυτοί, πέραν του ότι ζουν υπό καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας, στερούνται την ελευθερία στις μετακινήσεις τους, την απαραίτητη ασφάλεια και το βασικό δικαίωμά τους στη συμμετοχή σε όλα τα αθλητικά δρώμενα. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, αλλά το καταστατικό της FIFA.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά τις συλλήψεις που προηγήθηκαν, οι παλαιστινιακές Αρχές απηύθυναν επίσημη έκκληση στην παγκόσμια συνοποσπονδία ζητώντας να αφήσουν τις απλές δηλώσεις συμπαράστασης και να αναλάβουν επιτέλους δράση κατά του Ισραήλ.

Η ομοσπονδία της Παλαιστίνης υπενθύμισε τη στάση της FIFA στην περίπτωση της Ρωσίας το 2022, αντιδρώντας για ακόμα μια φορά τη μέχρι τώρα απροθυμία της να επιβάλει παρόμοιες κυρώσεις και στο Ισραήλ, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και τα στοιχεία για εκατοντάδες θανάτους Παλαιστινίων αθλητών.