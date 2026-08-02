Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος είναι πιθανό να μείνει ελεύθερος από τη Σπόρτινγκ.

Η πορτογαλική ιστοσελίδα «Abola» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας, από την οποία φαίνεται να μην υπολογίζεται.

Ο Έλληνας κεντρικός μέσος αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ πραγματοποιώντας 21 συμμετοχές και φτάνοντας περίπου τα 1.000 αγωνιστικά λεπτά.

Οι Γερμανοί επέλεξαν να μην τον κρατήσουν κι έτσι εκείνος επέστρεψε στη Λισαβώνα, με τη Σπόρτινγκ να μην τον υπολογίζει ενώ έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο μαζί του.

Στο νέο ρεπορτάζ των Πορτογάλων γίνεται λόγος πως τα «λιοντάρια» της Λισαβώνας σκέφτονται πλέον ακόμη και την επιλογή να λύσουν το συμβόλαιό τους με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.