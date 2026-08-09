Η νταμπλούχος Σέλτικ έκανε το 2/2 στη Σκωτία επικρατώντας με 5-1 στην έδρα της Κιλμάρνοκ. Ο Κάσπερ Χεγκ πέτυχε χατ τρικ για τους Κέλτες.

Συνέχισε από εκεί που... σταμάτησε πέρυσι η Σέλτικ! Οι Καθολικοί συνέτριψαν με 5-1 την Κιλμάρνοκ εκτός έδρας και έκαναν το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Κάσπερ Χεγκ πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ στην Scottish Premiership.

Η... άτυχη Κιλμάρνοκ έγινε «σάκος του μποξ» από τη Σέλτικ, η οποία έδειξε τις διαθέσεις της από νωρίς. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Δανός Κάσπερ Χεγκ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπόντο Γκλιμτ, ως αντί-Μαέντα συστήθηκε με χατ τρικ (2', 33', 35') στο κοινό της νέας του ομάδας. Ο Νάιγκρεν έκανε το 4-0 στο 47ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Ο Λάρσεν πέτυχε το γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους στο 56', με τον ΜακΚάουαν να διαμορφώνει το τελικό 5-1 στο 75ο λεπτό για την ομάδα της Γλασκώβης.