Κιλμάρνοκ - Σέλτικ 1-5: Υπερηχητικoί οι Κέλτες
Συνέχισε από εκεί που... σταμάτησε πέρυσι η Σέλτικ! Οι Καθολικοί συνέτριψαν με 5-1 την Κιλμάρνοκ εκτός έδρας και έκαναν το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Κάσπερ Χεγκ πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ στην Scottish Premiership.
Η... άτυχη Κιλμάρνοκ έγινε «σάκος του μποξ» από τη Σέλτικ, η οποία έδειξε τις διαθέσεις της από νωρίς. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Δανός Κάσπερ Χεγκ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπόντο Γκλιμτ, ως αντί-Μαέντα συστήθηκε με χατ τρικ (2', 33', 35') στο κοινό της νέας του ομάδας. Ο Νάιγκρεν έκανε το 4-0 στο 47ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Ο Λάρσεν πέτυχε το γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους στο 56', με τον ΜακΚάουαν να διαμορφώνει το τελικό 5-1 στο 75ο λεπτό για την ομάδα της Γλασκώβης.
FULL-TIME ⏱️— Celtic Football Club (@CelticFC) August 9, 2026
🎩 Hat-trick Høgh headlines a five-star Celtic performance in Ayrshire!#KILCEL | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/nWIyfDOaNc
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