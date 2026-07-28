Σέλτικ: Ανακοίνωσε τον Κάσπερ Χεγκ

Σέλτικ: Ανακοίνωσε τον Κάσπερ Χεγκ

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Η Σέλτικ επισημοποίησε το «μπαμ» με τον Κάσπερ Χεγκ από την Μπόντο Γκλιμτ, καθώς οι Καθολικοί ανακοίνωσαν τον 25χρονο Δανό επιθετικό.

Στη Σέλτικ και με τη... βούλα ο Κάσπερ Χεγκ! Ο σύλλογος της Γλασκώβης ανακοίνωσε την απόκτηση του Δανού στράικερ από την Μπόντο Γκλιμτ, έναντι 11 εκατ. λιρών, που αποτελεί ποσό-ρεκόρ για τους Καθολικούς. Το συμβόλαιο έχει τετραετή διάρκεια με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Οι νταμπλούχοι Σκωτίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τον επιθετικό της Μπόντο και κινήθηκαν αστραπιαία για την απόκτησή του, μετά τη φυγή του Νταϊζέν Μαέντα για την Premier League και την Ίπσουιτς.

Ο Χεγκ πραγματοποίησε μια άκρως παραγωγική σεζόν, στην οποία ξεχώρισαν τα έξι γκολ στο Champions League. Στο -σχετικά- πρόσφατο παρελθόν, με την Μπόντο είχε αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό για το Europa League, βρίσκοντας δίχτυα τρεις φορές σε δύο αναμετρήσεις εις βάρος των Πειραιωτών.

     

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