Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε έπειτα από πέντε μήνες στη δράση, σκόραρε σε φιλικό της Σπόρτινγκ και δήλωσε αισιόδοξος για τη νέα σεζόν.

Ο Φώτης Ιωαννίδης άφησε πίσω του μία δύσκολη σεζόν. Ο διεθνής πρώην φορ του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στη Σπόρτινγκ κι έμεινε στις 22 συμμετοχές και τα 6 γκολ.

Ο 26χρονος παίκτης έπειτα από 158 μέρες νιώθει ξανά χαρούμενος. Είχε παίξει τελευταία φορά στις 21/2/26 σε εκτός έδρας ματς με τη Μορεϊρένσε. Μπήκε, λοιπόν, το βράδυ της Δευτέρας στο 67' στη θέση του Νελ, στο φιλικό ματς με τη γαλλική Στρασμπούρ και στο 84' με δεξί πλασέ σημείωσε το τελικό 7-0!

Ο ίδιος μετά το ματς ρωτήθηκε για την επιλογή του αριθμού 7 στη φανέλα, έναν αριθμό που μαστίζεται από ατυχία στη Σπόρτινγκ, αφού αρκετοί παίκτες που το είχαν αντιμετώπισαν τραυματισμούς.

Το γκολ του Ιωαννίδη

«Δεν το πιστεύω αυτό. Είχα ήδη ατυχία την περασμένη σεζόν όταν ήμουν σε καλή φόρμα. Όλη η ατυχία έμεινε πέρυσι. Θέλω ένα καλό ξεκίνημα και πιστεύω ότι θα συμβεί. Είμαι αισιόδοξος», είπε ο Ιωαννίδης μετά το ματς και στην ερώτηση για την αποχώρηση πολλών σημαντικών παικτών από την ομάδα σχολίασε:

«Είναι μέρος του ποδοσφαίρου, οι παίκτες έδωσαν τα πάντα για τον σύλλογο. Αν πήραν αυτή την απόφαση, είναι επειδή κατάλαβαν ότι έπρεπε να ληφθεί. Σπουδαίοι παίκτες έχουν έρθει και είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε».

Όσο για τη θέση που θέλει να παίζει ήταν ξεκάθαρος: «Αυτή η θέση, με τον αριθμό "9", είναι η θέση μου, αν και μπορώ να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Θέλω πάντα να βοηθάω τον σύλλογο, όποια θέση κι αν βρίσκομαι».