Τόνεϊ: Κρίθηκε κατηγορούμενος για την επίθεση σε μπαρ του Λονδίνου
Κατηγορούμενος για επίθεση σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου κρίθηκε ο Ιβάν Τόνεϊ, ενάμιση χρόνο μετά από το περιστατικό, κατά το οποίο του είχαν περαστεί χειροπέδες.
Ο επιθετικός της Αλ Αχλί φέρεται να είχε επιτεθεί σωματικά σε άτομο που του ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία, στις 6 Δεκεμβρίου του 2025, σε νυχτερινό κέντρο της διάσημης περιοχής Σόχο στην αγγλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε χτυπήσει με κουτουλιά τον άνθρωπο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο πάτωμα.
Τότε, είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, όμως πλέον αποφασίστηκε πως προκάλεσε σωματική βλάβη και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο ''Westminster Magistrates' Court'' στις 24 Σεπτεμβρίου. Εκπρόσωπος του 30χρονου επιθετικού δήλωσε πως: «Ο Ιβάν αποδέχεται την κατηγορία και, παρόλο που είναι φυσικό να είναι σοκαρισμένος, προσβλέπει στην ευκαιρία να καθαρίσει το όνομά του στο δικαστήριο».
Ivan Toney has been charged with assault at a nightclub in central London.— BBC Sport (@BBCSport) August 7, 2026
The 30-year-old, who plays for Saudi Pro League club Al-Ahli, was charged on 31 July and is due to appear at Westminster Magistrates' Court on 24 September following an incident on Wardour Street in… pic.twitter.com/eZYTOtPItw
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