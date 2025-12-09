Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος ενεπλάκη σε καυγά σε μπαρ του Λονδίνου και συνελήφθη ακολούθως από τις Αρχές.

Η επιστροφή του Ιβάν Τόνεϊ στην Αγγλία δεν συνδυάστηκε και με τον καλύτερο τρόπο... Ο 29χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Αχλί, βρέθηκε αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όμως μια έξοδος με την παρέα του σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης πήρε πολύ γρήγορα άγρια τροπή.

Συγκεκριμένα η «Sun» αποκαλύπτει πως ο Τόνεϊ ενεπλάκη σε καυγά με θαμώνες του μπαρ και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές! Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος αναγνώρισε τον Τόνεϊ και του ζήτησε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία, περνώντας το χέρι του πάνω από τον ώμο του Άγγλου για να τον αγκαλιάσει.

Αφού τον προειδοποίησε λέγοντας «μη με ακουμπάς, φύγε από δίπλα μου», ο Τόνεϊ αντέδρασε οργισμένα και τον χτύπησε με κουτουλιά, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος!

Οι υπόλοιποι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, με τη «Sun» μάλιστα να δημοσιεύει βίντεο όπου απεικονίζει τον Τόνεϊ να απομακρύνεται με χειροπέδες από το σημείο. Όπως προσθέτει το αγγλικό δημοσίευμα, έκτοτε ο Τόνεϊ έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.