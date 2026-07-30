Το όνομα του Βίτορ Περέιρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Αλ Αχλί, η οποία αναζητά τον διάδοχο του Ματίας Γιάισλε.

Η Αλ Αχλί έχει βάλει ψηλά στη λίστα της τον Βίτορ Περέιρα για την άκρη του πάγκου της και, σύμφωνα με ρεπορτάζ, κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Πορτογάλου τεχνικού.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τον Πορτογάλο τεχνικό, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου που θα τον ξανά φέρει στη Σαουδική Αραβία.

Ο 56χρονος προπονητής αποτελεί την πρώτη επιλογή της Αλ Αχλί για τον πάγκο της ομάδας, καθώς οι Σαουδάραβες αναζητούν τον διάδοχο του Ματίας Γιάισλε. Οι άνθρωποι του συλλόγου βρήκαν τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του άλλοτε τεχνικού της Νότιγχαμ και θεωρούν ότι ο Περέιρα διαθέτει όσα χρειάζεται η ομάδα τους, μετά την τρίτη θέση που κατέκτησε η ομάδα στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

Αυτή, μάλιστα, θα είναι η δεύτερη θητεία του στον σύλλογο, καθώς τη σεζόν 2013-14 βρέθηκε στο «τιμόνι» της ομάδας.Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος τεχνικός εργάστηκε για τελευταία φορά στους Reds όπου και αποχώρησε το καλοκαίρι.