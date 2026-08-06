Υπέγραψε στην Αλ Αχλί ο Πούσιτς, που ήταν υποψήφιος για τον πάγκο του ΠΑΟΚ

Ο Μαρίνο Πούσιτς, που είχε φτάσει μια ανάσα από το να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί.

Ο Μαρίνο Πούσιτς, πριν ο ΠΑΟΚ καταλήξει τελικά στον Αλέσιο Λίσι, φάνταζε ως ο εκλεκτός για τη διαδοχή του Ραζβάν Λουτσέσκου. Παρ'όλα αυτά, οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά επέλεξαν τον Ιταλό, με τον 55χρονο κόουτς να βρίσκει αρκετό καιρό μετά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο ίδιος θα συνεχίσει στην Αλ Αχλί, αντικαθιστώντας τον Ματίας Τζέισλε που στο εξής θα προπονεί τη Νιούκαστλ.

Ο Βόσνιος τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο διετούς διαρκείας με τους Σαουδάραβες κι ετοιμάζεται να αναλάβει άμεσα καθήκοντα στη Saudi Pro League.

Ο ίδιος δεν θα μετακομίσει για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, καθώς στο παρελθόν έχει βρεθεί στην Ίντερ Μπακού. Στο βιογραφικό του έχει ομάδες όπως η Φίτεσε, η AGOVV, ενώ εργάστηκε ως βοηθός σε συλλόγους όπως η NAC Μπρέντα και η Τβέντε.