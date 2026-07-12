Πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Αλ Αχλί βρίσκεται ο Φρανσίσκο Τρινκάο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Γίνεται... Σαουδάραβας ο Φρανσίσκο Τρινκάο! Σύμφωνα με την Footmercato η συμφωνία είναι προ των πυλών με τον σύλλογο της ασιατικής χώρας να στρώνει... χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του Πορτογάλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο υψηλόσωμος επιθετικός μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο που θα του αποφέρει περίπου 45 εκατ. ευρώ για τέσσερα χρόνια, δηλαδή 11 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Απ' ότι φαίνεται, απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, παρόλο που ο Τρινκάο έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως τον Ιούνιο του 2030.

Η Αλ Αχλί είχε ως προτεραιότητα την απόκτηση του Μέισον Γκρίνγουντ, αλλά η περίπτωσή του δεν προχώρησε, οπότε οι άνθρωποι της ομάδας κινήθηκαν βάσει του plan b.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος παίκτης σε 34 εμφανίσεις στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα των Λιονταριών της Λισαβόνας σημείωσε 7 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ.