Η UEFA κλιμακώνει την πίεση για την απομάκρυνση του Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς εντείνονται οι εσωτερικές αντιδράσεις στη FIFA και διευρύνεται το ρήγμα στην παγκόσμια ομοσπονδία.

Η κρίση που συγκλονίζει τη FIFA λαμβάνει πλέον διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης, με την UEFA να εμφανίζεται αποφασισμένη να οδηγήσει τον Τζιάνι Ινφαντίνο εκτός προεδρίας. Oι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, σε συντονισμό με την Concacaf, εργάζονται για τη συγκέντρωση της απαραίτητης στήριξης προκειμένου είτε να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του προέδρου της FIFA είτε να προωθηθεί ένας αξιόπιστος αντίπαλος στις επόμενες εκλογές.

Την ίδια στιγμή, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες απομάκρυνσης του Ινφαντίνο, παρά τη δημόσια συγγνώμη που εκείνος απηύθυνε για το αποτυχημένο σχέδιο αξιοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ύψους 15 δισ. λιρών, καθώς και την άρνησή του να παραιτηθεί.

Παράλληλα, η UEFA δεν έχει αποσύρει την απειλή μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απαιτώντας δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η FIFA δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώματα που αφορούν τη διοίκηση ή τις κορυφαίες διοργανώσεις της.

Mάλιστα, με νέα τοποθέτησή της τόνισε: «Από το περασμένο Σάββατο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο κ.Ινφαντίνο έχει χάσει τη στήριξή μας και αυτό δεν έχει αλλάξει. Η ανακοίνωση πως εργαζόμενοι στη FIFA, με θέσεις που φυσικά εξαρτώνται από την παρουσία του Ινφαντίνο στην προεδρία, βρίσκονται στην ίδια σελίδα μαζί του, δεν αλλάζει κάτι για εμάς».

Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε η έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου ο Ινφαντίνο και κορυφαία στελέχη της FIFA επιχείρησαν να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας. Ωστόσο, η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με υψηλόβαθμους παράγοντες να τη χαρακτηρίζουν «απολύτως δυστοπική» και να εκτιμούν ότι όσοι επιλέξουν να ταυτιστούν δημόσια με τον πρόεδρο της FIFA θα μοιραστούν την τύχη του, εφόσον τελικά απομακρυνθεί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι ηχηρές απουσίες από τη σύσκεψη, καθώς δεν συμμετείχαν κορυφαία στελέχη όπως ο Αρσέν Βενγκέρ, η Τζιλ Έλις, η Σαράι Μπέρμαν και ο διευθύνων επιχειρησιακός σύμβουλος Κέβιν Λαμούρ. Ο Βενγκέρ και ο Λαμούρ είχαν ήδη εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στο επίμαχο επενδυτικό σχέδιο, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου να θέσουν τα σωστά ερωτήματα και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA επιθυμούν την αποχώρηση του Ινφαντίνο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν τοποθετηθεί δημόσια.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν έγινε γνωστό ότι ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε χαρακτηρίσει σε εσωτερική επικοινωνία το σχέδιο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου «λυπηρό και κατακριτέο». Μετά τη συνάντηση, ο Ινφαντίνο και ο Γκράφστρεμ απέστειλαν επιστολή στις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, αναγνωρίζοντας ότι έγιναν λάθη τόσο πριν όσο και μετά τη διαρροή του σχεδίου, ζητώντας συγγνώμη και δεσμευόμενοι ότι αντίστοιχα φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν. Παράλληλα, η FIFA προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί περαιτέρω επιθέσεις κατά της αξιοπιστίας και της θεσμικής της υπόστασης, δηλώνοντας αποφασισμένη να προστατεύσει τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Η πίεση προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη δημόσια παρέμβαση του Λουίς Φίγκο, ο οποίος εξαπέλυσε μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις που έχει δεχθεί ποτέ ο πρόεδρος της FIFA, κάνοντας λόγο για «τη χαμηλότερου επιπέδου, πιο δόλια και ιδιοτελή συμπεριφορά» που έχει αντικρίσει στην πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Παρά τις προσπάθειες της ηγεσίας της FIFA να παρουσιάσει εικόνα συσπείρωσης, οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η προεδρία του Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ οι διεργασίες για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.