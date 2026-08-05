Ένα σοκαριστικό γεγονός έλαβε χώρα στην Ταϊλάνδη, καθώς ένας ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή, αφού χτυπήθηκε από κεραυνό.

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη! Ένας παίκτης πέθανε αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο λόγος για τον Σαφβάν Αγουάε, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 24 ετών, ενώ άλλοι τρεις παίκτες νοσηλεύτηκαν.

Ο Αγουάε, ο οποίος είχε μεταγραφεί στην Γιάλα ΦΚ στην τρίτη κατηγορία της Ταϊλάνδης λίγες μέρες νωρίτερα, χτυπήθηκε στο γήπεδο. Παρά την γρήγορη προσπάθεια ενός συμπαίκτη του να παράσχει βοήθεια, ο επιθετικός δεν επέζησε.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης αντέδρασε στην τραγωδία. «Ένας ποδοσφαιριστής πέθανε αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη», επιβεβαίωσε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Η Ομοσπονδία εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τον σύλλογο του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».