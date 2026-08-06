Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι στο πρώτο μέρος του ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ, όμως ο Μιχαηλίδης νικήθηκε από τον Κούσεμανς, ο οποίος χρησιμοποίησε... σκονάκι. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή ο Μύθου.

Η Άντερλεχτ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της Τούμπας στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι είχε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως έχασε πέναλτι.

Στο 34ο λεττό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απέφυγε με υπέροχη προσποίηση τον Λανσάνα και κέρδισε την παράβαση. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα, όμως ο Κούσεμανς αφού... συμβουλεύτηκε το σχετικό «σκονάκι» του έπεσε στην αριστερή γωνία του και απέκρουσε.

Στην επαναφορά ο Ανέστης Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε, καθώς εμφανώς ο νεαρός φορ είχε μπει εμφανώς νωρίτερα στην περιοχή.

Το πέναλτι που έχασε ο Μιχαηλίδης