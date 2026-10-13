Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ στερεί από τον Άρη μία από τις εναλλακτικές λύσεις και περιορίζει ακόμη περισσότερο το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου.

Η απουσία του Ματάρ Τιάμ πέρασε ίσως σε δεύτερη μοίρα στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Elabet, όμως η περίπτωση του 18χρονου Σενεγαλέζου δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» αποκάλυψε μετά τη νίκη (3-2) επί των Θεσσαλών ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, έχοντας ήδη μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου μία εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή ακολουθεί συντηρητική θεραπεία και η επιστροφή του δεν αναμένεται άμεσα.

Η συγκυρία, όμως, είναι δύσκολη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Άρη.

Ο Τιάμ αποτελεί ένα από τα πρότζεκτ στα οποία οι άνθρωποι της ομάδας έχουν επενδύσει για το παρόν και κυρίως για το μέλλον. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, στις ευκαιρίες που πήρε μέχρι τώρα άφησε θετικές εντυπώσεις και σταδιακά κέρδιζε χώρο στις επιλογές του Γρηγορίου. Μπορεί οι Σούταλο και Φαμπιάνο να αποτελούν το βασικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ωστόσο ο 18χρονος είχε αρχίσει να καθιερώνεται ως μία εναλλακτική πίσω τους. Γι’ αυτό και ο τραυματισμός του ήρθε σε κακό timing.

Το μεγαλύτερο ζήτημα, πάντως, αφορά πλέον το βάθος της θέσης.

Πίσω από Σούταλο και Φαμπιάνο οι διαθέσιμες λύσεις είναι περιορισμένες. Ο νεαρός Κάμτσης αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική καθαρόαιμη εναλλακτική, χωρίς να έχει πάρει ακόμη την ευκαιρία του, ενώ υπάρχει και ο Γένσεν, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση ανάγκης χωρίς να είναι αυτή η φυσική του θέση και επιπλέον στα τελευταία παιχνίδια επανήλθε ως επιλογή για τον άκονα.

Αυτό σημαίνει ότι όσο ο Τιάμ παραμένει εκτός, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε έναν από τους δύο βασικούς στόπερ θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο το rotation της άμυνας.

Η απουσία του, επομένως, δεν αφορά μόνο έναν νεαρό ποδοσφαιριστή που χάνει χρόνο και αγωνιστικό ρυθμό. Αφορά συνολικά την ισορροπία μίας θέσης στην οποία ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει πολλές εναλλακτικές.



