Οι Πορτογάλοι κάνουν λόγο για έναν εμφανώς ανανεωμένο Βαγιαννίδη, ο οποίος έκανε καλή προετοιμασία με τη Σπόρτινγκ και θέλει να βρίσκεται φέτος στο αρχικό της σχήμα.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της A Bola, ο Γιώργος Βαγιαννίδης επιστρέφει ανανεωμένος για τη νέα σεζόν και διεκδικεί θέση βασικού στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Παρά το γεγονός ότι στο τέλος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου το μέλλον του στο «Αλβαλάδε» φάνταζε αβέβαιο, η εξαιρετική παρουσία του στην προετοιμασία έπεισαν τη διοίκηση να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν αποκλείεται μάλιστα να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς.

Ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ, σύμφωνα με τους Πορτογάλους κατάφερε να αφήσει πίσω το κακό ξεκίνημά του και παρά το ότι δεν κατάφερε να προσαρμοστεί άμεσα, μέτρησε 32 συμμετοχές με επτά ασίστ για τα Λιοντάρια.

Πλέον, η πιθανότητα παραχώρησής του έχει απομακρυνθεί, με τον ίδιο έτσι κι αλλιώς να διατηρεί συμβόλαιο έως το 2030 και ρήτρα 80 εκατομμυρίων ευρώ.