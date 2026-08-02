Βέλλιος: Ανακοινώθηκε από ομάδα έκπληξη
Στη Φινλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Απόστολος Βέλλιος για λογαριασμό της Σεϊναγιόεν! Η ομάδα της Βόρειας Ευρώπης ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα φορ για λίγους μήνες.
Έτσι, ο Βέλλιος θα συνεχίσει να αποκτά εμπειρίες, βάζοντας στις... αποσκευές του άλλη μια καινούρια πρόκληση. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσής του ανέφερε πως είχε και στο παρελθόν επαφές με τον εν λόγω σύλλογο αλλά η συμφωνία δεν τελεσφόρησε. Ο υψηλόσωμος επιθετικός είχε μείνει χωρίς ομάδα από τον περασμένο Μάρτιο, ύστερα από τη θητεία του στη Νίκη Βόλου.
Έχει αγωνιστεί σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Ρουμανία, Ολλανδία και πλέον η Φινλανδία θα προστεθεί στις χώρες που αποτελούν κομμάτι της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.
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