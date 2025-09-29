Superleague 2: Ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Νίκη Βόλου ο Απόστολος Βέλλιος

Με τη φανέλα της Νίκης Βόλου θα αγωνίζεται και επίσημα τη φετινη χρόνια ο Έλληνας επιθετικός, Απόστολος Βέλλιος.

Στη διάθεση του Κώστα Γεωργιάδη θα βρίσκεται και επίσημα από σήμερα ο Απόστολος Βέλλιος. Η Νίκη Βόλου, η οποία φέτος στοχεύει με αξιώσεις την άνοδο στη μεγαλή κατηγορία, είχε ολοκληρώσει τη συμφωνία από τη Παρασκευή (26/09) και απέμεναν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το «deal».

Ο 33χρόνος επιθετικός που έχει αγωνιστεί εκτός των άλλων σε Έβερτον, Νότιγχαμ Φόρεστ και Τσβόλε, ξεκίνησε τη καριέρα του απο τις ακαδημίες του Ηρακλή και σε ηλικία μόλις 19 χρονών πήρε μεταγραφή για τη Premier League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη μεταγραφή του επιθετικού Απόστολου Βέλλιου.

Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1992 στη Θεσσαλονίκη και ανδρώθηκε με την ομάδα του Ηρακλή, από την οποία και μεταπήδησε σε ηλικία 19 ετών στην Αγγλία και στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Premier League, φορώντας τη φανέλα της Έβερτον.

Επί βρετανικού εδάφους αγωνίστηκε επίσης με την Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και την Μπλάκπουλ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στο Βέλγιο με τις ομάδες Λιρς και Μπέβερεν, στην Ολλανδία για λογαριασμό της Τσβόλε, ενώ στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί ακόμη σε Ατρόμητο και Λαμία.

Ακόμη έχει παίξει στη Ρουμανία με την Ακαντέμικα Κλιντσένι, στην Ιταλία με την Άσκολι και στη Δανία με την Βέστσιελαντ.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Κύπρος και η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου με την οποία μέτρησε 30 ματς, 7 γκολ και 1 ασίστ την περσινή σεζόν.

Συνολικά στην καριέρα του μετρά περισσότερες από 380 συμμετοχές σε όλα τα πρωταθλήματα και περισσότερα από 85 τέρματα, ενώ αποτέλεσε μέλος όλων των «μικρών» Εθνικών ομάδων της χώρας μας, όπως επίσης και μέλος της Εθνικής ανδρών, καταγράφοντας 8 συμμετοχές.

O ποδοσφαιριστής επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό 9.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Απόστολο Βέλλιο στις τάξεις της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την νέα του «οικογένεια».