Πινέδα: Τρομακτική πληγή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα για τον Μεξικανό (vid)

Πινέδα: Τρομακτική πληγή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα για τον Μεξικανό (vid)

Μανώλης Μακρόπουλος
Πινέδα: Τρομακτική πληγή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα για τον Μεξικανό (vid)

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ορμπελίν Πινέδα δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια αγώνα της Μοντερέι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή πληγή.

Μια πολύ σοβαρή και βαθιά πληγή αποκόμισε ο Ορμπελίν Πινέδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μοντερέι με την Άτλας για το πρωτάθλημα Απερτούρα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0, με τον Μεξικανό πρώην άσο της ΑΕΚ να γίνεται αλλαγή στο 75ο λεπτό του αγώνα, αφού είχε δεχθεί το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντουκ.

Κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης και αφού η μπάλα είχε φύγει, ο επιθετικός της Άτλας είχε απλωμένο το πόδι του, με αποτέλεσμα να βρει τον Πινέδα λίγο πιο κάτω από το καλάμι, προκαλώντας του μια τρομακτική, όπως θα δείτε παρακάτω πληγή.

Φυσικά, μετά την εν λόγω ενέργεια και χρήση VAR, ο Ντουκ αποβλήθηκε.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα