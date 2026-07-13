Ο Σοφιάν Άμραμπατ, που έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, είναι στο στόχαστρο της Αλ Ιτιχάντ.

Το όνομα του Σοφιάν Άμραμπατ βρέθηκε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μαροκινός μέσος αποτελούσε τον διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση του κέντρου του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο έμπειρος χαφ ήταν το Νο1 όνομα στη λίστα του Βάσκου τεχνικού, όμως η περίπτωσή του ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολη. Ο ίδιος, άλλωστε εξετάζει αρκετές επιλογές πέραν των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο, η Αλ Ιτιχάντ από τη Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση-μαμούθ για τον 29χρονο μέσο, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για να τον κάνει δικό της.

Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές συμφωνήσουν, ο Άμραμπατ θα μετακομίσει στη Saudi Pro League, ωστόσο το εν λόγω ρεπορτάζ δεν μίλησε για προχωρημένες επαφές και το τι θα κάνει στη συνέχεια της καριέρας του παραμένει «ανοιχτό».