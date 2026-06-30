Η Ρεάλ Μπέτις ανακοίνωσε πως ο Σεντρίκ Μπακαμπού (και ακόμη τρεις παίκτες) έμεινε πλέον ελεύθερος.

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Σεντρίκ Μπακαμπού, όπως ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (30/6) η Ρεάλ Μπέτις.

Ο ισπανικός σύλλογος ενημέρωσε πως ο στράικερ από το Κονγκό καθώς και οι Τσίμι Άβιλα και Ρικάρντο Ροντρίγκες αποχώρησαν ως free agents και πλέον έχουν το δικαίωμα να βρουν την επόμενη ομάδα τους.

Όσον αφορά τον άλλοτε στράικερ του Ολυμπιακού, ο Μπακαμπού μετακόμισε στην ομάδα της Ανδαλουσίας το 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, έναντι 5 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη διετία φόρεσε τη φανέλα της 74 φορές, έχοντας απολογισμό 15 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.