Μπακαμπού: Έμεινε ελεύθερος από την Μπέτις
Ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Σεντρίκ Μπακαμπού, όπως ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (30/6) η Ρεάλ Μπέτις.
Ο ισπανικός σύλλογος ενημέρωσε πως ο στράικερ από το Κονγκό καθώς και οι Τσίμι Άβιλα και Ρικάρντο Ροντρίγκες αποχώρησαν ως free agents και πλέον έχουν το δικαίωμα να βρουν την επόμενη ομάδα τους.
Όσον αφορά τον άλλοτε στράικερ του Ολυμπιακού, ο Μπακαμπού μετακόμισε στην ομάδα της Ανδαλουσίας το 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, έναντι 5 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη διετία φόρεσε τη φανέλα της 74 φορές, έχοντας απολογισμό 15 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Chimy Ávila finalizan sus etapas en el Real Betis Balompié.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 30, 2026
El Club les desea la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos.
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