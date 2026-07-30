Γκουαρδιόλα: Φιλοξένησε 28 παιδιά από την Παλαιστίνη (vid)
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προχώρησε σε μια άκρως αξιέπαινη πράξη! Ο Καταλανός φιλοξένησε 28 παιδιά από την Παλαιστινή στην παραδοσιακή του θερινή κατασκήνωση, δίνοντας ένα συμβολικό μήνυμα ανθρωπιάς.
Πιο συγκεκριμένα, στα Καταλανικά Πυρηναία ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, μεταξύ άλλων, διατηρεί ίδρυμα το οποίο διοργάνωσε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση. Εκεί, τα παιδιά από την Παλαιστίνη είχαν την ευκαιρία για παιχνίδι, χαρά και ξεγνοιασιά μακριά από τις σειρήνες του πολέμου και τη φρίκη του πολέμου.
Η εν λόγω πρωτοβουλία ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος που διαμένει στη Βαρκελώνη ήρθε σε επαφή με τους διοργανωτές της κατασκήνωσης.
Το όνειρο του εγχειρήματος ήταν τα παιδιά να συναντήσουν τον Πεπ, του οποίου ο σεβασμός για την Παλαιστίνη είναι γνωστός. Στο ισπανικό μέσο ενημέρωσης Segre, ο συντονιστής του καμπ, Τόνι Αγκιλάρ, έπλεξε το εγκώμιο του 55χρονου θρύλου της προπονητικής.
At his latest summer camp, Pep Guardiola welcomed 28 Palestinian children, giving them a space to play, smile and simply be children.— Leyla Hamed (@leylahamed) July 28, 2026
His legacy goes far beyond football. Nobody comes close. pic.twitter.com/TgvNFAVops
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