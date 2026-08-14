Σερμαντίνι: Ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας και επιστρέφει στην προετοιμασία της Τενερίφης

Σερμαντίνι: Ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας και επιστρέφει στην προετοιμασία της Τενερίφης

Ευτυχία Οικονομίδου
Σερμαντίνι: Ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας και επιστρέφει στην προετοιμασία της Τενερίφης

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ευχάριστα νέα για την Τενερίφη και τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, καθώς άφησε πίσω του το πρόβλημα με την καρδιακή αρρυθμία.

Ευχάριστη εξέλιξη για τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, καθώς ο Γεωργιανός σέντερ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης και είναι πλέον σε θέση να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Τενερίφης.

Ο 37χρονος ψηλός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες ολοκλήρωσε με επιτυχία, λαμβάνοντας το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σερμαντίνι είχε υποστεί καρδιακή αρρυθμία στα τέλη Μαΐου, γεγονός που τον είχε θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα και δεν του επέτρεψε να ενισχύσει την Τενερίφη στα playoffs της Liga ACB.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα