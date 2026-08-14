Σερμαντίνι: Ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας και επιστρέφει στην προετοιμασία της Τενερίφης
Ευχάριστη εξέλιξη για τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, καθώς ο Γεωργιανός σέντερ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης και είναι πλέον σε θέση να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Τενερίφης.
Ο 37χρονος ψηλός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες ολοκλήρωσε με επιτυχία, λαμβάνοντας το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σερμαντίνι είχε υποστεί καρδιακή αρρυθμία στα τέλη Μαΐου, γεγονός που τον είχε θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα και δεν του επέτρεψε να ενισχύσει την Τενερίφη στα playoffs της Liga ACB.
🤩 Las fotos que todos queríamos ver. Gio is ready ‼️— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) August 14, 2026
👌 @gioshermadini supera las pruebas médicas y ya está apto para iniciar la pretemporada con el equipo
📍@hospiten Rambla pic.twitter.com/pBwiHdSas6
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