Ευχάριστα νέα για την Τενερίφη και τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, καθώς άφησε πίσω του το πρόβλημα με την καρδιακή αρρυθμία.

Ευχάριστη εξέλιξη για τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, καθώς ο Γεωργιανός σέντερ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης και είναι πλέον σε θέση να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Τενερίφης.

Ο 37χρονος ψηλός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες ολοκλήρωσε με επιτυχία, λαμβάνοντας το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σερμαντίνι είχε υποστεί καρδιακή αρρυθμία στα τέλη Μαΐου, γεγονός που τον είχε θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα και δεν του επέτρεψε να ενισχύσει την Τενερίφη στα playoffs της Liga ACB.