Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται να ένιωσε κάπως αμήχανα, όταν ποδοσφαιριστής του Μπενίν του ζήτησε να βγάλουν selfie.

Το κεφάλαιο του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική Αργεντινής έκλεισε οριστικά τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10), όταν ο 39χρονος σούπερ σταρ φόρεσε για τελευταία φορά το περιβραχιόνιο και τη φανέλα με το εθνόσημο, στο προς τιμήν του φιλικό με το Μπενίν.

Ο Pulga ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αφού μοίρασε δυο ασίστ και σκόραρε από το σημείο του πέναλτι για το τελικό 3-0 απέναντι στους Αφρικανούς, με περισσότερους από 80 χιλιάδες ανθρώπους να δακρύζουν στο «Μονουμεντάλ».

Ωστόσο, υπήρξε και μια περίεργη στιγμή αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, όταν ένας ποδοσφαιριστής του Μπενίν έσπευσε να ζητήσει μια selfie από τον Μέσι. Ο... κοντός φάνηκε κάπως αμήχανος, ενώ μάλιστα φαίνεται να του λέει «After», εννοώντας να βγάλουν φωτογραφία μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.