Ο διαιτητής που διεύθυνε τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Μέσι με την φανέλα της Αργεντινής, αποφάσισε να κάνει στον παίκτη ένα... ξεχωριστό δώρο, χαρίζοντας του τις κάρτες του.

Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) τα χρώματα της Αργεντινής, σε ένα φιλικό αγώνα με το Μπενίν που διοργανώθηκε προς τιμήν του, με τον θρύλο της Αλμπισελέστε να δίνει στη διεθνή καριέρα το τέλος που της αρμόζει.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι επικράτησε στο «Μονουμένταλ» με σκορ 3-0, με τον «pulga» να έχει συμμετοχή και στα τρία τέρματα της ομάδας του, «μοιράζοντας» τα πρώτα δύο και σκοράροντας το τρίτο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τοσο οι συμπαίκτες όσο και οι αντίπαλοι του, έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον αποχαιρετήσουν με το που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, σε ένα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο σκηνικό.

Ωστόσο και ο διαιτητής που διεύθυνε την αναμέτρηση ήθελε να δώσει ένα μικρό αποχαιρετιστήριο δώρο στον άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα και έτσι όταν πήγε να τον χαιρετήσει, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, αποφάσισε να του χαρίσει την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του ματς.

Ο Μέσι στην αρχή σάστισε, μέχρι να καταλάβει τον λόγο που ο ρέφερι έβγαλε από την τσέπη του τις κάρτες του, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι προορίζονταν για... δώρο τις δέχτηκε και τον ευχαρίστησε για την κίνηση του.