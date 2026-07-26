Η πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην εθνική ομάδα της Ιταλίας δεν έχει προχωρήσει ακόμα, με την κατάσταση να μπλέκεται ολοένα και περισσότερο.

Βυθισμένη στην εσωστρέφεια παραμένει η εθνική ομάδα της Ιταλίας, που μετά την τρίτη συνεχόμενη απουσία από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει μπλεχτεί σε μία αδιέξοδη κατάσταση αναφορικά με την πρόσληψη ή όχι του Αντρέα Πίρλο.

Οι δεσμοί του παλαίμαχου χαφ με τη Ρωσία έχουν φέρει αντιδράσεις, με τον Πάολο Μαλντίνι να στηρίζει την επιλογή του και σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, να σκέφτεται μέχρι και να αποχωρήσει από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της FIGC σε περίπτωση που ναυαγήσει η πρόσληψη του πρώην συμπαίκτη του, μόλις μερικές εβδομάδες μετά την έναρξη της συνεργασίας του με την Ομοσπονδία!

Την ίδια ώρα, ένα νέο ζήτημα έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω την υπόθεση, με τους Ιταλούς να αναδεικνύουν ότι οι γιοι αμφότερων είναι ατζέντηδες. Πού είναι το πρόβλημα; Το 2016, όταν η Ιταλική Ομοσπονδία ήθελε να προσλάβει τον Μαρσέλο Λίπι ως τεχνικό διευθυντή, είχε κάνει πίσω επειδή ο γιος του θρυλικού προπονητή εργαζόταν ως μάνατζερ και είχε θεωρηθεί ότι αυτή η συνθήκη θα μπορούσε να φέρει σύγκρουση συμφερόντων...

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Νικολό Πίρλο και Κριστιάν Μαλντίνι δεν είναι επίσημα εγγεγραμμένοι ως ατζέντηδες, εντούτοις το δεδικασμένο με τον Λίπι κάνει ακόμη πιο χαοτική την κατάσταση στην Ιταλία...