Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε οριστική συμφωνία της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Μετά το οριστικό «ναυάγιο» με τον Αντρέα Πίρλο, οι άνθρωποι της Εθνικής Ιταλίας κατέληξαν στον άνθρωπο που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου, με απώτερο στόχο την επιστροφή σε Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σκουάντρα Ατζούρα έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που πρόκειται να κάνει δεύτερη θητεία στον ιταλικό πάγκο, μετά την πενταετία 2018-2023.

Τότε, ο πλέον 61χρονος τεχνικός είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, αφού οι Ιταλοί κατέκτησαν το Euro του 2020 (που διεξήχθη το 2021 λόγω του κόβιντ), επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Αγγλίας (1-1 κ.δ.). Έκτοτε, ανέλαβε τόσο την Εθνική της Σαουδικής Αραβίας, όσο και την Αλ Σαντ.