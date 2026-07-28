Ιταλία: Έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι
Μετά το οριστικό «ναυάγιο» με τον Αντρέα Πίρλο, οι άνθρωποι της Εθνικής Ιταλίας κατέληξαν στον άνθρωπο που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου, με απώτερο στόχο την επιστροφή σε Μουντιάλ.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σκουάντρα Ατζούρα έδωσε τα χέρια με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που πρόκειται να κάνει δεύτερη θητεία στον ιταλικό πάγκο, μετά την πενταετία 2018-2023.
Τότε, ο πλέον 61χρονος τεχνικός είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, αφού οι Ιταλοί κατέκτησαν το Euro του 2020 (που διεξήχθη το 2021 λόγω του κόβιντ), επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Αγγλίας (1-1 κ.δ.). Έκτοτε, ανέλαβε τόσο την Εθνική της Σαουδικής Αραβίας, όσο και την Αλ Σαντ.
🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.
Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.