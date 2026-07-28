Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κλαούντιο Ρανιέρι θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας.

Ο Μαντσίνι στον πάγκο, ο Ρανιέρι τεχνικός διευθυντής! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πολύπειρος Ιταλός πρόκειται να είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας.

Μετά το άδοξο τέλος της βραχυπρόθεσμης συνεργασίας με τον Πάολο Μαλντίνι, ο 73χρονος που είναι γνώστης του ιταλικού ποδοσφαίρου, θα αναλάβει τον νέο του ρόλο στη Σκουάντρα Ατζούρα και παράλληλα θα είναι αρμόδιος για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Εθνικής, τη συνεργασία με τον νέο τεχνικό, Ρομπέρτο Μαντσίνι, καθώς και στην ανάδειξη και την πρόοδο ελπιδοφόρων παικτών, που θα στελεχώσουν την τετράκις Πρωταθλήτρια Κόσμου μελλοντικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Κλαούντιο Ρανιέρι χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού στη γειτονική χώρα και είναι εδώ και πολλά χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ξεχωρίζει η κατάκτηση της Premier League το 2016, με το θαύμα της Λέστερ.