Ο έμπειρος χαφ, που έχει συνδεθεί ξανά με τον Ολυμπιακό (στο παρελθόν) είναι μία περίπτωση για την οποία κάνουν επαφές οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει ως προς τις μεταγραφικές του προσθήκες. Ένας τομέας όπου θα ενισχυθεί είναι ο άξονάς του. Η μεσαία του γραμμή.

Στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επαφές του Ολυμπιακού για τον Φαμπίνιο και το ενδεχόμενο απόκτησής του. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος (του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί και πιο παλιά με τους Πειραιώτες), που έχει παίξει στην Εθνική της χώρας του, στα 32 του χρόνια έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ.

Ο ύψους 1.88 μέσος, που έχει θητεύσει σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Μονακό, ήταν στην Αλ Ιτιχάντ από το 2023 έως το 2026. Έχει υπάρξει διεθνής στην Εθνική Βραζιλίας, κυρίως είναι εξάρι αλλά μπορεί να παίξει και πιο μπροστά στον άξονα και ενώ έχει παίξει σε όλες τις θέσεις της άμυνας (στόπερ και ακραίος μπακ) και έχει πάρει πολύ σπουδαίους τίτλους όπως το Champions League με τη Λίβερπουλ.