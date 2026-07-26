Η αναμέτρηση της Μπαΐα με τη Φλουμινένσε Ντε Φέιρα για το τοπικό πρωτάθλημα Κ20 διεκόπη λόγω επίθεσης... μελισσών!

Ένα παράξενο περιστατικό καταγράφηκε στη Βραζιλία το Σάββατο (25/7), με τον πρώτο τελικό τοπικού πρωταθλήματος Κ20 να διακόπτεται μετά από επίθεση... μελισσών στο γήπεδο!

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο διακρίνονται οι παίκτες της Μπαΐα και της Φλουμινένσε Ντε Φέιρα, καθώς και ο διαιτητής, να ξαπλώνουν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να προστατευθούν, προτού αποχωρήσουν και μπουν στα αποδυτήρια. Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, το ματς συνεχίστηκε μετά από περίπου δέκα λεπτά διακοπής χωρίς να έχει καταγραφεί κάποιο τσίμπημα, με την Μπαΐα να επικρατεί με το ευρύ 8-0.