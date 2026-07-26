Βραζιλία: Μέλισσες διέκοψαν αγώνα ποδοσφαίρου
Ένα παράξενο περιστατικό καταγράφηκε στη Βραζιλία το Σάββατο (25/7), με τον πρώτο τελικό τοπικού πρωταθλήματος Κ20 να διακόπτεται μετά από επίθεση... μελισσών στο γήπεδο!
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο διακρίνονται οι παίκτες της Μπαΐα και της Φλουμινένσε Ντε Φέιρα, καθώς και ο διαιτητής, να ξαπλώνουν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να προστατευθούν, προτού αποχωρήσουν και μπουν στα αποδυτήρια. Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, το ματς συνεχίστηκε μετά από περίπου δέκα λεπτά διακοπής χωρίς να έχει καταγραφεί κάποιο τσίμπημα, με την Μπαΐα να επικρατεί με το ευρύ 8-0.
🐝😂 A FINAL FOI PARALISADA... POR ABELHAS!— SportyNet (@SportyNetBrasil) July 26, 2026
A decisão do Campeonato Baiano Sub-20 entre Bahia e Fluminense precisou ser interrompida após uma invasão de abelhas. 😳
Jogadores e árbitros se jogaram no chão para evitar as picadas.
O futebol sempre surpreende... mas essa ninguém… pic.twitter.com/GYjjjUG8Gn
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