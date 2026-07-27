Ο Αντρέα Πίρλο μέσω δημόσιας τοποθέτησής του αποκάλυψε πως δεν θα αναλάβει εν τέλει την Εθνική Ιταλίας.

Χαμός στο ιταλικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ώρες, σχετικά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής ομάδας από τον Αντρέα Πίρλο.

Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος αποτελούσε την πρώτη επιλογή των ανθρώπων της Σκουάντρα Ατζούρα μετά το «άκυρο» του Πεπ Γκουαρδιόλα και όλα έδειχναν... γάμο μεταξύ των δυο πλευρών. Ωστόσο, η υπόθεση φέρεται να έχει ανατραπεί πλήρως, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Πίρλο.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο 47χρονος τεχνικός ανέφερε πως πλέον δεν είναι υποψήφιος για να καθίσει στον πάγκο της πατρίδας του,πιθανότατα λόγω των διασυνδέσεών του με τη Ρωσία.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Από σεβασμό προς τους θεσμούς, την Ομοσπονδία και όλους τους εμπλεκόμενους, έχω επιλέξει μέχρι στιγμής να σιωπήσω, αλλά αφού έμαθα χθες το βράδυ ότι δεν είμαι πλέον υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, θεωρώ απαραίτητο να διευκρινίσω ορισμένες πτυχές.

«ις τελευταίες ημέρες παρακολούθησα με μεγάλη πικρία τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομά μου και την πιθανότητα να καλύψω τον ρόλο του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και σήμερα ως προπονητής, πάντα ασκούσα τη δραστηριότητά μου με πλήρη σεβασμό στους νόμους των χωρών στις οποίες έχω εργαστεί και στα συμβόλαια που έχω υπογράψει.

Η επαγγελματική συνεργασία που αποτελεί αντικείμενο πρόσφατων αντιπαραθέσεων γεννήθηκε ως μέρος της καριέρας μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα.

Το να δώσω σε αυτή τη συνεργασία πολιτικό νόημα σημαίνει να αποδώσω στον εαυτό μου πεποιθήσεις που δεν έχω εκφράσει ποτέ και που δεν μου ανήκουν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Γνωρίζω την ικανότητά τους, τη σοβαρότητά τους και την αγάπη που πάντα αφιέρωναν στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Λυπάμαι που μια επιλογή αθλητικού χαρακτήρα γρήγορα σύρθηκε σε δημόσια αντιπαράθεση που κατέληξε να αποδώσει στο πρόσωπό μου νοήματα και προθέσεις που δεν μου ανήκουν.

Η αγάπη για την Ιταλία δεν εξαρτάται από ένα έργο. Είναι μέρος της ιστορίας μου, της ταυτότητάς μου και θα συνεχίσει να με συνοδεύει, πάντα».