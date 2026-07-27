Ο άνθρωπος που ήρθε, έβαλε... φωτιά στο πρωτάθλημα κι έφυγε: Το mega deal του Ολυμπιακού για τον Αντρέ Λουίζ που έπαιξε 379'

Ο Αντρέ Λουίζ ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ με ποσό-«μαμούθ» έχοντας αγωνιστεί μόλις λίγους μήνες στον Ολυμπιακό και λιγότερα από 400 λεπτά.

Μία... ανάσα από ένα σπουδαίο deal βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς η Κάνσας Σίτι ανέβασε την προσφορά της για τον Αντρέ Λουίζ και το ποσό των 16+3,5 εκατ. ευρώ είναι έτοιμη να τον ντύσει στα χρώματα της, κάνοντας τον την 3η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του MLS.

Ο 24χρονος εξτρέμ τα έχει βρει σε όλα με το κλαμπ και από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε οικονομικά και η ελληνική ομάδα, άναψε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της πώλησης του Βραζιλιάνου εξτρέμ που βρίσκεται στη χώρα μας μόλις έξι μήνες.

Ο ίδιος πρόκειται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου χωρίς να έχει αφήσει το στίγμα του από πλευράς αριθμών και εμφανίσεων καθώς στο εξάμηνο που έμεινε στον Ολυμπιακό μέτρησε μόλις 10 συμμετοχές και 379 λεπτά σε επίσημα παιχνίδια, χωρίς να εντυπωσιάσει.

Βέβαια, η παρουσία του στη Ρίο Άβε είχε ήδη αφήσει πολλές υποσχέσεις για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή και η Κάνσας Σίτι αποφάσισε να πατήσει πάνω σε αυτό για να «ξηλώσει» τα ταμεία της και να τον αποκτήσει.

Ωστόσο ο Αντρέ Λουίζ ήταν ένα από τα πρόσωπα που έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στο περσινό πρωτάθλημα καθώς ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση που έβαλε... φωτιά στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, το ντεμπούτο του 24χρονου εξτρέμ έγινε στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΚ, όπου ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που κέρδισε το πέναλτι στην εκπνοή του αγώνα και ο Ταρέμι το μετέτρεψε σε γκολ για το τελικό 1-1 που κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση του τίτλου.

Μία στιγμή που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά της Ένωσης και κάνοντας τον Λουίζ να πραγματοποιήσει το ιδανικό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, προκαλώντας πονοκέφαλο στην αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο έμεινε μέχρι... εκεί ο Βραζιλιάνος εξτρέμ.

Στη συνέχεια έπαιξε εννιά ματς, τα περισσότερα ως αλλαγή και χωρίς να εντυπωσιάσει. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το πρόβλημα με τους ξένους, το οποίο τον κράτησε ουκ ολίγες φορές εκτός αποστολής ενώ πήρε χρόνο συμμετοχής και στα δύο ματς με τη Λεβερκούζεν για τα play offs του Champions League.

Από την άλλη, στην προετοιμασία του Ολυμπιακού έδειξε ένα αρκετά καλό πρόσωπο, έχοντας και ένα γκολ, ωστόσο ο ίδιος είχε δείξει τις προθέσεις του στο να πάρει μεταγραφή και η Κάνσας Σίτι του το πρόσφερε απλόχερα.