Ανατριχίλα: Ο Εθνικός Ύμνος μέσα από το κλειστό στο οποίο η Ελλάδα πανηγύρισε το χρυσό

Οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας πόλο έψαλαν μαζί με τους φιλάθλους και τους Έλληνες ομογενείς τον Εθνικό Ύμνο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έπειτα από πέντε χαμένους τελικούς, κατάφερε να γευτεί το νέκταρ μιας μεγάλης επιτυχίας και του πρώτου χρυσού παγκόσμιου μεταλλίου στην ιστορία της.

Με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να εκτελεί στο παίκτη παραπάνω 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η εθνική ομάδα υπέταξε την Ουγγαρία με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup.

Φυσικά σε όλη αυτήν την προσπάθεια είχε στο πλευρό της τον κόσμο της, αλλά και τους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται στο Σίδνεϊ, με άπαντες να δίνουν το «παρών» στον μεγάλο τελικό. Κατά τη διάρκεια της απονομής οι παίκτες και το κοινό έγιναν ένα και τραγούδησαν σύσσωμοι τον Εθνικό Ύμνο, δημιουργώντας μια εξαιρετικά συγκινητική ατμόσφαιρα μέσα στο κολυμβητήριο.