Συγκλονιστική στιγμή: Ο Κούνια άφησε τους πανηγυρισμούς και προσπάθησε να συνεφέρει τον Τανάκα που είχε πλαντάξει στο κλάμα!

Υπέροχη κίνηση από τον Κούνια, που έσπευσε να παρηγορήσει τον Τανάκα μετά τη νίκη της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Η Βραζιλία άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο κι έφτασε στην ανατροπή με 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Έτσι, η Σελεσάο εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους «μπλε σαμουράι», που είχαν ανοίξει το σκορ στο στάδιο του Χιούστον.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα κι ενώ οι παίκτες του Αντσελότι είχαν γίνει ένα... κουβάρι και πανηγύριζαν την πρόκρισή τους, ο Τανάκα ήταν απαρηγόρητος και ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στο γήπεδο.

Εκείνη τη στιγμή, ο Ματέους Κούνια επέλεξε να αποκοπεί από τους συμπαίκτες του κι έσπευσε να πάει κοντά στον αντίπαλό του για να τον παρηγορήσει.

Αυτή η υπέροχη κίνηση του βραζιλιάνου σέντερ φορ, προκάλεσε ένα κύμα θετικών σχολίων στα social media, με τον κόσμο να δηλώνει πως έχουμε ανάγκη να βλέπουμε περισσότερες στιγμές σαν και αυτή.



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