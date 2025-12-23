Ο απόλυτος legend του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, Καζουγιόσι Μιούρα, ετοιμάζεται για την 41η επαγγελματική σεζόν στην καριέρα του.

Ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο κάποτε είπε πως «δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή γερνάμε, αλλά γερνάμε, επειδή σταματάμε να παίζουμε». Και στο ποδόσφαιρο αυτά τα λόγια βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή στο πρόσωπο του Καζουγιόσι Μιούρα. Ο απόλυτος legend του ιαπωνικού ποδοσφαίρου θα γίνει 59 ετών τον Φεβρουάριο του 2026 και λίγο μετά θα... φορτσάρει για την 41η (!) επαγγελματική σεζόν της καριέρας του.

🚨😳| BREAKING 58-year-old Kazuyoshi Miura has signed for Fukushima United. This will be the 41st season of his career. He started his pro career in 1986. 🇯🇵



The Incredible Timeline of King Kazu.



1982 (Age 15) – Leaves Japan alone for Brazil, chasing the dream of becoming a… pic.twitter.com/5nZKTmtrUe — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) December 22, 2025

Ο Μιούρα μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Σουζούκα ως δανεικός από τη Γιοκοχάμα και έμεινε ελεύθερος. Ωστόσο δεν σκέφτηκε στιγμή να κρεμάσει τα παπούτσια του κι έτσι βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πρόκειται για τη Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ της τρίτης κατηγορίας της ιαπωνικής πυραμίδας, με την οποία έφτασε σε συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο «King Kazu», όπως είναι το παρατσούκλι του, είναι σέντερ φορ, έχει αγωνιστεί σε 17 διαφορετικές ομάδες και τρεις διαφορετικές ηπείρους από το 1986 όταν και ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά. Στα 15 του χρόνια άφησε την πατρίδα του και μετανάστευσε στη Βραζιλία για να φορέσει τη φανέλα της Σάντος, με την οποία έκανε και τα πρώτα του βήματα. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί στην Τζένοα και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.