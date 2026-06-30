Ο Ματέους Κούνια ενεπλάκη σε ένα φραστικό επεισόδιο με τον Κέντο Σιογκάι, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Βραζιλίας με την Ιαπωνία για τους «32» του Μουντιάλ.

Ο Ματέους Κούνια έκανε μια χειρονομία προς τους Ιάπωνες οπαδούς μετά τη δραματική νίκη της Βραζιλίας με 2-1 επί της Ιαπωνίας για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, σήκωσε πέντε δάχτυλα και έκανε μια κίνηση «calma» (ηρέμα) με το χέρι του, ενώ πανηγύριζε κοντά στις κερκίδες. Τα πέντε δάχτυλα συμβόλιζαν φυσικά τον αριθμό των φορών που η «Σελεσάο» έχει κατακτήσει το Μουντιάλ.

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Όπως αποκάλυψε αργότερα ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η χειρονομία αυτή δεν απευθύνονταν στους φιλάθλους των «Μπλε Σαμουράι», αλλά στον επιθετικό της Βόλφσμπουργκ, Κέντο Σιογκάι, ο οποίος είχε ισχυριστεί πριν από τον αγώνα ότι «η Βραζιλία δεν είναι αυτό που ήταν παλιά».

«Πάντα αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας με μεγάλο σεβασμό, μιλώντας για το πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εναντίον τους και πόσο έχουν προχωρήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Κούνια.

«Για μένα, είναι μια ομάδα που επιδεικνύει ένα από τα καλύτερα στυλ παιχνιδιού. Αλλά λόγω όλων αυτών των συζητήσεων, φίλοι άρχισαν να μου στέλνουν τις δηλώσεις του».

Ο Κούνια σημείωσε ακόμα ότι τα σχόλια πριν από τον αγώνα χρησίμευσαν ως επιπλέον κίνητρο για την ομάδα της Βραζιλίας.

«Δυστυχώς, αυτός ο παίκτης επέτρεψε στον εαυτό του να πει τέτοια λόγια για εμάς, αν και φαίνεται ότι δεν γνωρίζει πολύ καλά την εθνική μας ομάδα. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να υπενθυμίζουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι προσπαθούμε πάντα να παραμένουμε ταπεινοί, απλοί και δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας καλύτερους από κανέναν άλλον».

«Αλλά ταυτόχρονα, δεν θα παραδεχτούμε ποτέ ότι κάποιος είναι καλύτερος από εμάς. Έτσι ένιωσα καλά που τον έβαλα στη θέση του», συνέχισε ο διεθνής επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων».

«Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι πιο προσεκτικός με τα λόγια του και να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Δεν προσπαθούσα να γίνω meme. Ήθελα να τον προκαλέσω επειδή πήραμε τα λόγια του πολύ προσωπικά. Γνωρίζουμε την ιστορία πίσω από αυτή τη φανέλα και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να κερδίσουμε το δικαίωμα να τη φοράμε. Και όταν κάποιος που δεν είναι καν Βραζιλιάνος μιλάει για εμάς έτσι, πονάει ακόμα περισσότερο. Όταν επικρίνουμε τον εαυτό μας, αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αλλά όταν το κάνουν οι ξένοι, ενωνόμαστε και είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε οποιονδήποτε», πρόσθεσε ο Κούνια.