Έτοιμη να πυροδοτήσει τη... βόμβα Κάσπερ Χεγκ είναι η Σέλτικ, μια μεταγραφή που αναμένεται να είναι η ακριβότερη στην ιστορία των «Καθολικών».

Κάσπερ Χεγκ ο αντί-Μαέντα της Σέλτικ! Οι Κέλτες είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον 25χρονο επιθετικό έναντι 11 εκατ. λιρών χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον μπόνους, ποσό που αποτελεί την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία των Σκωτσέζων.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Δανός «killer» πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα της Γλασκώβης.

Οι νταμπλούχοι Σκωτίας παρακολουθούν εδώ και καιρό τον επιθετικό της Μπόντο Γκλιμτ και κινήθηκαν αστραπιαία για την απόκτησή του, μετά τη φυγή του Νταϊζέν Μαέντα για την Premier League και την Ίπσουιτς.

Ο Χεγκ πραγματοποίησε μια άκρως παραγωγική σεζόν, στην οποία ξεχώρισαν τα έξι γκολ στο Champions League. Στο -σχετικά- πρόσφατο παρελθόν, με την Μπόντο είχε αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό για το Europa League, βρίσκοντας δίχτυα τρεις φορές σε δύο αναμετρήσεις εις βάρος των Πειραιωτών.