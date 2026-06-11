Στο τιμόνι της Σέλτικ συνεχίζει ο Μάρτιν Ο’Νιλ, καθώς οι Κέλτες με ανακοίνωση τους έκαναν γνωστό πως ο 74χρονος τεχνικός υπέγραψε για έναν χρόνο με οψίον ανανέωσης.

Ο Μάρτιν Ο’Νιλ έκανε εξαιρετική δουλεία και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Σέλτικ. Αξίζει να αναφέρουμε πως πως όταν ανέλαβε τα ηνία της ομάδας τον Ιανουάριου ήταν στο -6 από την κορυφή. Η διοίκηση θέλησε να δείξει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον έμπειρο τεχνικό και αννώσε τη συνεργασία του μαζί του.

Αναλυτικοτερα ο 74χρονος τεχνικός επέστρεψε στη Σέλτικ για τρίτη φορά (σ.σ δύο φορές ως υπηρεσιακός) στην αρχή του έτους σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν. Με το σύλλογο να έχει αλλάξει ήδη δύο προπονητές! Η ομάδα του έκανε μια επική ανατροπή κόντρα στην Χαρτς που... στέρησε το πρωτάθλημα από τον «δικό μας» Αλέξανδρο Κυζιρίδη (3-2). Καθώς η Χαρτς έφτασε πολύ κοντά στο όνειρο αλλά έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το πέμπτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και το πρώτο μετά από 66 ολόκληρα χρόνια.

Οι Καθολικοί τελείωσαν τη σεζόν με εννέα σερί νίκες και ο Μάρτιν Ο’Νιλ έδειξε ότι όχι απλά δεν ήρθε απλά για να σώσει την πατρίδα. Μάλιστα μετά και τη μάχη του πρωταθλήματος οι Κέλτες κατέκτησαν και το Κύπελλο επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους.

Celtic Football Club is delighted to announce the appointment of Martin O’Neill as Football Manager on a one-year contract with a one-year option.#CelticFC🍀 June 11, 2026

Αυτό ήταν το πέμπτο σερί πρωτάθλημα της ομάδας που έχει κερδίσει συνολικά 56 και ο ένατος τίτλος του με αυτή! Έτσι η διοίκηση αποφάσισε να να συνεχίσει με αυτόν στο τιμόνι και τη νέα σεζόν και ανακοίνωσε πως ο 74χρονος βορειοϊρλανδός έβαλε την υπογραφή σε μονοετές συμβόλαιο, με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του συμβολαίου τόνισε πως η όρεξη του για επιτυχίες «άνοιξε» μετά την κατάκτηση του νταμπλ τον , τονίζοντας πως θέλει να ζήσει περισσότερες τέτοιες μέρες στη Σέλτικ: «Η περσινή σεζόν θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων μας και το γεγονός ότι ήμουν μέρος αυτής της επιτυχίας μου έχει, σε μεγάλο βαθμό, ανοίξει την όρεξη για να ζήσω ξανά τέτοιες μέρες και να προσφέρω στους φιλάθλους μας αυτές τις στιγμές».



