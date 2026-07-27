ΠΑΟΚ: Οι Σκωτσέζοι στέλνουν τον Γκρεγκ Τέιλορ πίσω στη Σέλτικ

Τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Γκρεγκ Τέιλορ, μετά το δημοσίευμα στην Σκωτία, για ενδιαφέρον επιστροφής του 28χρονου μπακ στην Σέλτικ.

Έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Σέλτικ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Γκρεγκ Τέιλορ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας στη Σκωτία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Record, οι «Κέλτες» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της επιστροφής του 28χρονου αριστερού μπακ στο «Σέλτικ Παρκ», καθώς οι προσπάθειές τους για άλλες περιπτώσεις δεν έχουν προχωρήσει όπως θα περίμεναν. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο Τέιλορ αποτελεί μία αξιόπιστη λύση που γνωρίζει απόλυτα το περιβάλλον του συλλόγου και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη Γλασκώβη.

Για τον ΠΑΟΚ, πάντως, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Η επικείμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη, σε συνδυασμό με την παρουσία του Μπάμπα Ράχμαν, αλλά και του Τζόναθαν Γκόμεζ που επέστρεψε από δανεισμό, δημιουργούν έντονο ανταγωνισμό στο αριστερό άκρο της άμυνας και καθιστούν δύσκολη την προοπτική να έχει ο Σκωτσέζος τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία προέκυψε και ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα, το οποίο τον άφησε εκτός αποστολής.

Ο Αλέσιο Λίσι υπολόγιζε κανονικά τον Τέιλορ, ακόμη και για το αρχικό σχήμα. Ωστόσο, ο διεθνής Σκωτσέζος ενημέρωσε την τεχνική ηγεσία ότι δεν ήταν σε θέση να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις απαιτήσεις ενός τόσο κρίσιμου αγώνα, λόγω ενός σοβαρού προσωπικού θέματος.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αντιμετώπισαν με απόλυτο σεβασμό την κατάσταση και, σε συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή, αποφάσισαν να τον αφήσουν εκτός αποστολής, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας.

Το αν η ιστορία θα οδηγήσει τελικά σε έναν πρόωρο επαναπατρισμό του Τέιλορ στη Σέλτικ μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, πάντως, στη Σκωτία επαναφέρουν με ένταση το συγκεκριμένο σενάριο, την ώρα που στον ΠΑΟΚ οι εξελίξεις στο αριστερό άκρο της άμυνας δείχνουν να ανοίγουν τον δρόμο για αλλαγές.