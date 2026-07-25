Νούνιες - Ατρόμητος: Η Καρταχίνες τον... ανακοίνωσε στους Περιστεριώτες
Εν αναμονή της ανακοίνωσης από τον Ατρόμητο, η Καρταχίνες «βιάστηκε» και το έκανε πρώτη καθώς επισημοποίησε την επιστροφή του Κρίστοφερ Νούνιες στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στη χώρα μας μετά τη θητεία του στη Λαμία και ο σύλλογος από την Κόστα Ρίκα έκανε γνωστό ότι θα παίξει με τον Ατρόμητο για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Νούνιες υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τη Καρταχίνες μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στους Περιστεριώτες, με τον ίδιο να είναι ήδη στην Ελλάδα.
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