Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου λογίζεται ο Κρίστοφερ Νούνιες καθώς η Καρταχίνες τον... ανακοίνωσε στον ελληνικό σύλλογο.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης από τον Ατρόμητο, η Καρταχίνες «βιάστηκε» και το έκανε πρώτη καθώς επισημοποίησε την επιστροφή του Κρίστοφερ Νούνιες στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος χαφ θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στη χώρα μας μετά τη θητεία του στη Λαμία και ο σύλλογος από την Κόστα Ρίκα έκανε γνωστό ότι θα παίξει με τον Ατρόμητο για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Νούνιες υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τη Καρταχίνες μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στους Περιστεριώτες, με τον ίδιο να είναι ήδη στην Ελλάδα.