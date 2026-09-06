Αν και δέχτηκε γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό (!!!), αν και έμεινε με 10 από το 73΄(αποβολή Κατάλντι), η Καλαμάτα στάθηκε όρθια στο Περιστέρι και με το 1-1 κόντρα στον Ατρόμητο... τσίμπησε τον πρώτο βαθμό στη Superleague. Μουτουσαμί και Σταυρόπουλος (αυτογκόλ)... βρήκαν δίχτυα.

Ατρόμητος και Καλαμάτα αναζητούσαν την πρώτη τους νίκη στη Super League, έπειτα από δύο ήττες. Τελικά έμειναν στο 1-1, πήραν τον πρώτο τους βαθμό με την ομάδα της Μεσσηνίας να είναι καλύτερη συνολικά στο ματς, ωστόσο, πλήρωσε την αποβολή του Κατάλντι στο 73' και δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά και πρώτη στη μεγάλη κατηγορία μετά το 2000!

Η διάταξη των ομάδων

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Λύρατζης, αριστερό ο Ούρονεν και στόπερ οι Σταυρόπουλος, Μήτογλου. Στα χαφ έπαιξαν οι Καραμάνης, Μουτουσαμί, στα άκρα οι Τσούμπερ (δεξιά), Τζοβάρας (αριστερά) και ο Νούνιες αγωνίστηκε πίσω από τον Τσιλούλη.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παρέταξε τη φιλοξενούμενη Καλαμάτα σε σχηματισμό 4-3-3. O Γκέλιος στην εστία, ο Καλουτσικίδης δεξί μπακ, ο Αλόνσο αριστερό και οι Στρούγγης, Ροντρίγκες ήταν στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν Κατάλντι, Χαμζά, Πινέιρο, δεξιά στην επίθεση ήταν ο Μπονέτο, αριστερά ο Μορέιρα και στην κορυφή ο Μπολίβαρ.

Γκολάρα στα 50 δευτερόλεπτα!

Το ματς ξεκίνησε με γκολ στα 50 δευτερόλεπτα! Ο Ατρόμητος επιτέθηκε, η Καλαμάτα δεν απομάκρυνε τη μπάλα και ο διεθνής Κονγκολέζος μέσος Μουτουσαμί έπιασε 2-3 μέτρα εκτός περιοχής ένα τρομερό αριστερό βολέ κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Γκέλιου!

Πίεση χωρίς απάντηση

Η Καλαμάτα προσπάθησε να απαντήσει, είχε μία ελαφριά κατοχή της μπάλας, όμως, δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Στο 3' ο Μορέιρα έφυγε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, πιέστηκε και δεν κατάφερε αρχικά να εκτελέσει. Στη συνέχεια από αριστερά γύρισε με τη μπάλα να περνάει παράλληλα με την εστία χωρίς να μπει συμπαίκτης του στην πορεία της.

Στο 7' αριστερό σουτ του Λύρατζη εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Γκέλιος και στο 22' η Καλαμάτα πλησίασε στο γκολ. Ο Χάμζα έδωσε δεξιά στον Μπονέτο, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί και μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.

Στο 30' σε σέντρα από δεξιά του Καλουτσικίδη, κεφαλιά του Μορέιρα από το σημείο του πέναλτι κατέληξε στα χέρια του Χουτεσιώτη. Στο 39' πέρασε ψηλά άουτ το σουτ του Νούνιες κι αυτή ήταν η τελευταία φάση στο ημίχρονο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Χριστοφιλέα να περνάει τον Καρεάσο στη θέση του Μπονέτο και στο 47' έγινε και η πρώτη τελική, όταν σ' εκτέλεση κόρνερ η κεφαλιά του Μπολίβαρ έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Αυτογκόλ και 1-1

Η Καλαμάτα ήταν ιδιαίτερα κινητική, αναζητούσε το γκολ, ενώ ο Ατρόμητος ήταν φλύαρος κι άφησε τη μπάλα στους Μεσσήνιους. Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 52', όταν κι έγινε το 1-1. Σέντρα του Αλόνσο από αριστερά, το άλλο μπακ ο Καλουτσικίδης έκανε δυνατό δεξί σουτ και ο Σταυρόπουλος άθελά του με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Κέρκεζ πέρασε αριστερά τον Πνευμονίδη και τον Τσαντίλα κοντά στον Τσιλούλη, αλλά η Καλαμάτα πλέον είχε ψυχολογία κι έδειχνε πιο απειλητική, ενώ και τακτικά ήταν πιο πειθαρχημένη. Στο 63' σε φάουλ του Χάμζα, έφυγε άουτ η κεφαλιά του Μπολίβαρ και στο 67' τρομερή προσποίηση του τελευταίου για τον Καρεάσο, ο οποίος αντί να μπει στην περιοχή σούταρε από μακριά με το αριστερό και μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης. Στο επόμενο λεπτό σουτ του Μπολίβαρ ήταν άστοχο.

Με δέκα η Καλαμάτα

Στο 69' ο Κέρκεζ έριξε τον Σερζίνιο στη μάχη, για το ντεμπούτο του και στο 73' ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας ήταν ανώτερη, έμεινε με δέκα παίκτες! Στο 45'+1' ο Κατάλντι είδε την πρώτη κίτρινη για φάουλ στον Μουτουσαμί, έπειτα από εξέταση στο VAR κι ενώ αρχικά την είχε αντικρίσει ο Κονγκολέζος. Ο Κουκουλάς την ακύρωσε και την έδειξε στον Αργεντινό. Στο 73' ο Κατάλντι είδε τη δεύτερη κίτρινη και φυσικά την κόκκινη γι' αγκωνιά σε εναέρια μονομαχία, πάλι με τον Μουτουσαμί.

Ο Ατρόμητος πήρε τον έλεγχο, ωστόσο, η Καλαμάτα απείλησε στο 80' σε στατική φάση. Φάουλ του Μορέιρα από δεξιά, κεφαλιά του Μπακαγιόκο στην πρώτη του επαφή με το που μπήκε στο ματς, έφυγε άουτ η μπάλα.

Η ομάδα του Χριστοφιλέα μαχόταν με κάθε τρόπο για να κρατήσει τον βαθμό, ενώ στο 91' ο τρομερός Μορέιρα έκανε κούρσα 60 μέτρων κι εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά απέκρουσε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης, με τον Κουκούλα και τον επόπτη να βλέπουν άουτ.

MVP: Ο Μουτουσαμί πέτυχε γκολάρα και κέρδισε και τις δύο κίτρινες, άρα και την αποβολή του Κατάλντι.

Στο ύψος τους: Μορέιρα, Στρούγγης, Μπολίβαρ, Χαμζά κι Αλόνσο ξεχώρισαν από την Καλαμάτα, αν και σε γενικές γραμμές κανείς δεν υστέρησε.

Αδύναμος κρίκος: Νούνιες και Τζοβάρας μεσοεπιθετικά δεν κατάφεραν να κάνουν πράγματα επιθετικά για την ομάδα τους.

Η γκάφα: Ο Σταυρόπουλος την έκανε φυσικά με το αυτογκόλ

Το στραγάλι: Ο Κουκούλας αρχικά είδε κίτρινη στον Μουτσουσαμί και την ακύρωσε για να δώσει την πρώτη στον Κατάλντι. Αυστηρή, αλλά με το... γράμμα του νόμου σωστή η κόκκινη στον Κατάλντι. Στο τέλος δεν είδε με τον επόπτη καθαρό κόρνερ σε τρομερή ενέργεια του Μορέιρα.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Καλαμάτα πήρε δίκαια την ισοπαλία. Ήταν ανώτερη από τον φλύαρο και χωρίς επνεύσεις Ατρόμητο.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης (69' Τσιγγάρας), Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Νούνιες (60' Πνευμονίδης), Τζοβάρας (60' Τσαντίλας), Τσιλούλης (69' Σερζίνιο).

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Κατάλντι, Χάμζα (80' Ιγκνιάτοβιτς), Πινέιρο (80' Μπακαγιόκο), Μπονέτο (46' Καρεάσο), Μορέιρα, Μπολίβαρ (93' Ντιαρά).

