Έξαλλοι στη Βραζιλία με τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ, που έμεινε εκτός από αγώνα της Σάντος και αποφάσισε να πάει για πόκερ.

Λένε πως ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει και η συγκεκριμένη φράση μάλλον ταιριάζει γάντι (με το παραπάνω) στον Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος άσος που επέστρεψε στις προπονήσεις της Σάντος μετά τις ολογοήμερες διακοπές που ακολούθησαν τον αποκλεισμό της Σελεσάο από το Μουντιάλ, έμεινε εκτός αποστολής από το πρόσφατο παιχνίδι με την Ουνιβερσιδάτ Σεντράλ (1-4 νίκη της Σάντος) για το Κόπα Σουνταμερικάνα, με πρόφαση την ξεκούραση.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν ΜΜΕ από τη χώρα του καφέ, ο 34χρονος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την εν λόγω κατάσταση και να βρεθεί για ακόμη μια φορά σε τραπέζι του αγαπημένου του πόκερ σε τουρνουά του Σάο Πάολο. Φυσικά, η συγκεκριμένη απόφασή του, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media.